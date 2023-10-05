تنظيم عملية واسعة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة ساكنة تارودانت

هبة بريس

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء بالجماعة القروية تيزي نتاست بإقليم تارودانت، عملية واسعة لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.

وفي هذا الإطار تم تسخير كل الموارد البشرية واللوجيستية اللازمة لضمان حسن سير هذه العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تقديم الدعم للمناطق المتأثرة بهذه الكارثة الطبيعية.

وقد تم لهذه الغاية تعبئة أربع وحدات متنقلة مجهزة بالوسائل التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة، والتي ستجوب مختلف الدواوير والقرى التابعة لإقليم تارودانت المتضررة جراء تداعيات الزلزال، وذلك لتمكين ساكنة هذه المناطق، ممن فقدوا وثائقهم التعريفية تحت الأنقاض أو المنتهية صلاحية بطائقهم، من إنجاز بطائق تعريفية جديدة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بمنطقة أمن تارودانت، عبد الكريم الدرداري، أن هذه العملية التي تنظم بتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، تستهدف جميع المواطنين مع إعفاء المستفيدين من واجبات التسجيل بشكل استثنائي، مضيفا أن هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بورشة للتصوير متصلة بشكل أتوماتيكي بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة ملفات البطاقة الوطنية.

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