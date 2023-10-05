تنظيم عملية واسعة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة ساكنة تارودانت
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء بالجماعة القروية تيزي نتاست بإقليم تارودانت، عملية واسعة لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.
وفي هذا الإطار تم تسخير كل الموارد البشرية واللوجيستية اللازمة لضمان حسن سير هذه العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تقديم الدعم للمناطق المتأثرة بهذه الكارثة الطبيعية.
وقد تم لهذه الغاية تعبئة أربع وحدات متنقلة مجهزة بالوسائل التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة، والتي ستجوب مختلف الدواوير والقرى التابعة لإقليم تارودانت المتضررة جراء تداعيات الزلزال، وذلك لتمكين ساكنة هذه المناطق، ممن فقدوا وثائقهم التعريفية تحت الأنقاض أو المنتهية صلاحية بطائقهم، من إنجاز بطائق تعريفية جديدة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بمنطقة أمن تارودانت، عبد الكريم الدرداري، أن هذه العملية التي تنظم بتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، تستهدف جميع المواطنين مع إعفاء المستفيدين من واجبات التسجيل بشكل استثنائي، مضيفا أن هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بورشة للتصوير متصلة بشكل أتوماتيكي بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة ملفات البطاقة الوطنية.
20 تعليقات
تحية تقدير واحترام وبالتوفيق والنجاح للجميع ألامن الوطني الساهرين على سلامة الوطن والمواطنين حفضكم الله ورعاكم .الله الوطن الملك..
الأمن في خدمة المواطن..
بادرة حسنة لتخفيف معاناة الشعب شكرا المديرية العامة للأمن الوطني وكافة العاملين بها..
بادرة لقيت استحسان الجميع فشكرا لأسرة الأمن الوطني..
اللهم احفظ الشرطة على هذا العمل الرائع اتجاه سكان مناطق الحوز وتارودانت ..
ادراة الأمن الوطني تعمل جاهدة ليلا ونهارا من أجل تأمين المواطنين وأن تكون قريبة اليهم في كل الحالات ..
بالتوفيق إن شاء الله مافيه خير للبلاد والعباد . ونتمنى الشفاء العاجل للمتضررين من مخلفات الزلزال..
مشكورين رجال الشرطة على عملها الجبار..
جعلها الله في ميزان حسناتكم.تحية تقدير واحترام للسيد عبد اللطيف حموشي..
الحمد لله كل الخدمات متوفرة في مناطق تارودانت والحوز ..
كل التقدير والاحترام لي الامن الوطني وعلا راسهم القائد الاعلا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفضها الله ورعاه برعايته
مبادرة في الصميم اعانكم الله علا هذه الخدمة ومعالجة هدا الملف للبطاقة الوطنية
بدون هوية شجرة بدون تمار كل الشوكر للامن الوطني علا مجهوداتهم
الحمدلله علا وطننا الحبيب نعيش فيه بروح واحدة ونفس واحد والكل واقف وقفة رجل واحد
ما اعطاه الجميع من داخل الوطن ومن خارجه الا يبقى الامن علا راس هدا الوطن تحية تقدير واحترام للامن الوطني ببلادنا حفضهم الله
حفض الله هدا الوطن ملكا وشعبا وامنا ودائما الله الوطن الملك ونفتخر للابد اننا من هدا الوطن
لم ارا زلزالا مثله في وقت وجيز دفنت موتاه واجريت عمليات لي جرحاه وبنيت خيامه واطعمت محياه وهانحن نسمع بتعزيز من بقي بالحيات يستفيدون ببطاقتهم الوطنية هدا من فضله علينا ومن كرم ملكنا الحبيب نصره الله وشعبه الوفي وامنه المخلص عاش ملكنا الحبيب
الحمدولله دائما وابدا اليد فاليد نبنيو الغد
كما يقال المتل من له عنوان لن يتوه وعنواننا الله الوطن الملك نحن يد واحدة ملكا وشعبا والله في اول كلمتنا عاش ملكنا وقائدنا الاعلا
صبحان الله صخر الله لهم كل شيء شكرا للامن الوطني علا خدماتهم لهم من اين داك الشبل من داك الاسد النصر لي ملكنا الحبيب