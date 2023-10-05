أسرة التعليم تُعلن الإضراب في يوم عيدها العالمي

2023-10-05 / 09:18
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هبة بريس_ الرباط

أغلقت العديد من المؤسسات التعليمية اليوم أبوابها تجسيدا للاضراب الذي دعا إليه التنسيق الوطني تزامنا وذكرى اليوم العالمي للمدرس ل5 أكتوبر 2023 الذي أقرته منظمة اليونسكو للاحتفاء بنساء ورجال التعليم اعترافا بدورهم هن في تربية الأجيال.

واختار مهندسو التنسيق الوطني الزمان والمكان المناسبين للتعبير عن مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر تراجعيا وفاقدا لأية مشروعية، معتبرين أن مرسوم المسودة كان أكثر احتيالية، ويدبر فقط المسار المهنى والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية.

وندد التنسيق النقابي بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق، داعيا إلى التشبت بمطالب الشغيلة في شموليتها ، والمطالبة بتنفيذ اتفاقي 19و 26 أبريل 2011، محملا الحكومة والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية ويدعوها إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبنى على النظام العام للوظيفة العمومية.

ومن جهتها، أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن مشاركتها في اضراب اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، رفضها لمقتضيات النظام الأساسي الجديد.

واعتبرت النقابة المذكورة، أن النظام الأساسي الجديد فاقد للشرعية التفاوضية المستمدة من إرادة حوار حقيقي يشمل كافة ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية، محذرة من تداعيات ذلك وانعكاساته على الاستقرار التربوي بالمؤسسات التعليمية الذي من شأنه أن يرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وانتشار نفس السلبية والإحباط في صفوف الشغيلة ما لم تبادر الوزارة الوصية الى تجويد مضامينه.

وأكدت النقابة المذكورة أنها اختارت مناسبة اليوم العالمي للمدرس للتعبير عن احتجاجها والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بداية من الساعة 11 صباحا، داعية جميع رجال ونساء التعليم إلى الانخراط المكثف في المحطة النضالية، المعلن عنها والاستمرار في التعبئة والتأطير لإنجاحها، مطالبة الحكومة والوزارة بإعادة مضامين النظام الأساسي إلى طاولة الحوار، مع إشراك كافة الفرقاء دون تمييز وفتح حوار شامل مع كافة المتضررين، مجددة دعوتها إلى توحيد الفعل النضالي والانتباه إلى دعاوى تفكيك العمل النقابي وإضعافه، واستعدادها لكل تنسيق نقابي يعلي من قيمة التعاون والنضال وصيانة المصالح الإستراتيجية للمنظومة التربوية ومكوناتها، بعيدا عن منطق المزايدات.

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‫25 تعليقات

  2. نحن في غلاء المعيشة حقا والجميع يريد ذمان عيشه ولاكن اين نحن في قوله تعالا رحم الله من عمل عملا واتقنه فليعمل هدا الاستاد عمله في وقته ويطالب بي حقه

  3. هناك بعض الناس تعيش ولم تمت وتعطي وتكافح لانها رضيت بالقليل وجعل الله فيها البركة يجب أن نحمد الله علا انعمه حتا ان كنا نرا انفسنا نستحق اكتر

  4. اعلموا ابها المعلمون و المعلمات و الأساتذة و الاستاذات ان هناك يوم عظيم سوف تحاسبون فيه على أعمالكم.ومن يعمل خيرا يره و من يعمل شرا يره .اعلموا إننا لن نسامحكم على ضياع ابناءنا. و سنقف بين يدي الله و ناخذ حقوقنا كاملة منكم.ماذنب أبناء الشعب .لقد ضيعتم التعليم بعقولكم المتجمدة.خذوا حقوقكم منهم و ليس منا

  5. بيننا و بين المعلمين الله.لن تفلحوا في شيء سوى جمع ذنوب هذه الأجيال التي ضيعتوها

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