طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن ﺗﺗﻣﻳﺯ الحالة الجوية ﻋﺎﻣﺔ، بطقس ﺣﺎﺭ ﻓﻭﻕ الأقاليم ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ، وﻭﺳﻁ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﻛﺫﺍ ﺑﺎﻟﺳﻬﻭﻝ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ.

وستتشكل ﺳﺣﺏ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻛﺛﻳﻔﺔ ﻓﻭﻕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ، وﺳﻭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ، وﺷﻣﺎﻝﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ، ﺣﻳﺙ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺻﺣﻭﺑﺔ ﺑﻛﺗﻝ ﺿﺑﺎﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﻁﺎﺭ ﺟﺩ ﺧﻔﻳﻔﺔ ﻭﻣﺣﻠﻳﺔ.

وﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎء ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﺋﻣﺔ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﻣﺭﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍلأﻁﻠﺳﻳﻥ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ. ويرتقب أيضا ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻫﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﻗﻭﻳﺔ ﻧﻭﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﻁﻧﺟﺔ ﻭﺑﺷﻣﺎﻝ الأقاليم ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ، مع تناثر ﺍﻟﻐﺑﺎﺭ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ للأقاليم ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ.

وستتراوح ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 09 ﻭ16ﺩﺭﺟﺔ ﺑﻣﺭﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻷﻁﻠﺱ ﻭﺑﺎﻟﻬﺿﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ، وﻣﺎ ﺑﻳﻥ 22 ﻭ 28 ﺩﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﻭﺑالأقاليم ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ، ﻭﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ 15 ﻭ 22 ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻥ ﺭﺑﻭﻉ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

أما ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، فستشهد ﺑﻌﺽ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻔﻳﻑ. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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