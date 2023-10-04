قضية الاعتداء الجنسي على فتاة أمريكية تطارد رونالدو من جديد

2023-10-04 / 23:18
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هبة بريس

ذكرت تقارير صحفية أن محكمة استئناف أمريكية قررت الاستماع، يوم الأربعاء، إلى محامين يحاولون إحياء دعوى رفعتها سيدة أمريكية ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي.

وبحسب “سكاي سبورتس”، تزعم الأمريكية كاثرين مايورجا، التي تطلق على نفسها اسم “الضحية”، أن حادثة الاغتصاب حدثت عام 2009 في لاس فيجاس.

وسيحاول المحامون إجبار رونالدو على دفع ملايين الدولارات، بخلاف 375 ألف دولار التي دفعها للمشتكية مقابل صمتها بعد اتهامها له باغتصابها.

وطلب محامو السيدة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة إلغاء قرار رفض القضية في يونيو 2022 وإعادة فتح الدعوى المدنية التي رفعتها لأول مرة في نيفادا عام 2018.

وذكرت أوراق الدعوى أن قاضي المحكمة الفيدرالية في نيفادا، أخطأ في رفضه المتكرر لمحاولات المرأة الكشف عن الاتفاقية السرية التي وقعتها عام 2010 بشأن قبول أموال من رونالدو، وإدراجها كدليل.

وستستمع لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إلى المرافعات الشفهية من الجانبين في جلسة خاصة في لاس فيجاس يوم الأربعاء، لكن من غير المتوقع صدور حكم فوري بشأن ما إذا كان سيتم إعادة فتح القضية المدنية أم لا.

وكانت شرطة لاس فيجاس قد فتحت تحقيقا في العام 2018 في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب بعد الدعوى القضائية التي رفعتها مايورجا، لكن المدعي العام للمقاطعة كلارك ستيف ولفسون قرر عدم توجيه اتهامات جنائية، مشيرا إلى مرور الكثير من الوقت وقصور الأدلة في إثبات إمكانية اتهام مايورجا أمام هيئة المحلفين.

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