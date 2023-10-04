دوري أبطال أوروبا.. توريس يقود برشلونة للفوز على بورتو

2023-10-04 / 22:55
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هبة بريس _ رياضة

فاز فريق برشلونة الإسباني، على مضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد مساء الأربعاء برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف الضيوف البديل فيران توريس (45+1) الذي عوض البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي خرج مصابا.

وبهذا الفوز يكون برشلونة قد رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل بورتو، المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن شاختار دانييتسك الأوكراني.

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