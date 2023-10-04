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البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 234 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-10-04 / 22:46
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن عناصر تابعة للبحرية الملكية مكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، اليوم الأربعاء، قبالة ساحل قرية الصيد “روك شيكو” بجنوب المملكة، على بعد 200 كيلومتر تقريبا جنوب غرب مدينة الداخلة، قاربين يقلان على متنها 234 مرشحا للهجرة غير الشرعية، وجميعهم يحملون الجنسية السنغالية، من بينهم ثلاث نساء وقاصرين، بالإضافة إلى جثة.

وأوضح المصدر ذاته أن القاربين المعنيين كانا قد أبحرا يومي 25 و 27 شتنبر 2023، على التوالي، من ساحلي داكار وديوغو بالسنغال في طريقهما صوب جزر الكناري.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات الإدارية المعتادة، مبرزا أنه تم تسليم الجثة إلى مصالح الوقاية المدنية لنقلها إلى مشرحة مستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

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