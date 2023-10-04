اول تصريح ل”بيدرو سانشيز” حول تنظيم المغرب إسبانيا والبرتغال لمونديال 2030

هبة بريس _ الرباط

رئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس “الفيفا”، بالإجماع، اعتماد ملف المغرب- إسبانيا-البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، يعتبر “خبرا جد سار ومصدر فخر كبير”.

وقال السيد سانشيز في رسالة على حسابه بمنصة “إكس”: “سنظهر قوة كرة القدم والقيم الحقيقية للرياضة”.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة أن إسبانيا والمغرب والبرتغال “سيدافعون عن قيم المساواة والتضامن والمنافسة السليمة، التي ينبغي أن تصاحب الرياضة”.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.

وأكد البلاغ أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.

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