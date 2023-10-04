اول تصريح ل”بيدرو سانشيز” حول تنظيم المغرب إسبانيا والبرتغال لمونديال 2030

2023-10-04 / 22:24
0
هبة بريس _ الرباط

رئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس “الفيفا”، بالإجماع، اعتماد ملف المغرب- إسبانيا-البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، يعتبر “خبرا جد سار ومصدر فخر كبير”.

وقال السيد سانشيز في رسالة على حسابه بمنصة “إكس”: “سنظهر قوة كرة القدم والقيم الحقيقية للرياضة”.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة أن إسبانيا والمغرب والبرتغال “سيدافعون عن قيم المساواة والتضامن والمنافسة السليمة، التي ينبغي أن تصاحب الرياضة”.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.

وأكد البلاغ أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قضية الاعتداء الجنسي على فتاة أمريكية تطارد رونالدو من جديد

قضية الاعتداء الجنسي على فتاة أمريكية تطارد رونالدو من…

2023-10-04 / 23:18
Photo of دوري أبطال أوروبا.. توريس يقود برشلونة للفوز على بورتو

دوري أبطال أوروبا.. توريس يقود برشلونة للفوز على بورتو

2023-10-04 / 22:55
Photo of “فرناندو غوميز”…تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا سيكون ”غير مسبوق”

“فرناندو غوميز”…تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا…

2023-10-04 / 21:39
Photo of المنتخب الوطني للفوتصال يفوز على نظيره النرويجي

المنتخب الوطني للفوتصال يفوز على نظيره النرويجي

2023-10-04 / 20:04
Photo of “إنفانتينو” عن كأس العالم 2030 ..رسالة عظيمة للسلام والتسامح

“إنفانتينو” عن كأس العالم 2030 ..رسالة عظيمة للسلام والتسامح

2023-10-04 / 19:08
Photo of السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

2023-10-04 / 18:12
Photo of الملك: ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال مرشح وحيد لاستضافة مونديال 2030

الملك: ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال مرشح وحيد لاستضافة مونديال 2030

2023-10-04 / 16:06
Photo of عودة زياش وغياب حمد الله.. هذه لائحة “الأسود” لمبارتي كوت ديفوار وليبيريا

عودة زياش وغياب حمد الله.. هذه لائحة “الأسود” لمبارتي كوت…

2023-10-04 / 14:45
Photo of العصب المسيرة للبطولات الكروية المغربية تعقد جموعها العامة يوم السبت

العصب المسيرة للبطولات الكروية المغربية تعقد جموعها العامة يوم…

2023-10-04 / 12:24
Photo of مالك إنتر ميامي: وعدت ميسي بتوديع جماهير برشلونة

مالك إنتر ميامي: وعدت ميسي بتوديع جماهير برشلونة

2023-10-04 / 09:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق