تسجيل هزة أرضية قبالة سواحل طنجة- أصيلة

2023-10-04 / 21:58
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هبة بريس _ الرباط

سجلت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على سلم ريتشر، صباح يوم الأربعاء، بالمحيط الأطلنتي، قبالة سواحل مدينة أصيلة، شمال المغرب.

وقال ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيو- فيزياء، في تصريح صحفي، إن الهزة الأرضية ضربت في عمق المحيط الأطلنتي، أي على بعد 100 كلم من سواحل مدينة أصيلة.

وأضاف جبور أن الهزة الأرضية تم تسجيلها على الساعة الواحدة صباحا، ولم تتسبب في أي خسائر بشرية أو مادية.

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