“فرناندو غوميز”…تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا سيكون ”غير مسبوق”

2023-10-04 / 21:39
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هبة بريس _ رياضة

قال رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فرناندو غوميز، اليوم الأربعاء، إن تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا سيكون “مبتكرا” و”غير مسبوق”.

وقال غوميز، في بلاغ نشر على موقع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عقب اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، إن “كل بلد من بلداننا سيجلب تقاليد كرة القدم النابضة بالحياة، والخبرة التنظيمية غير المسبوقة والقدرة على الابتكار التي ستحدد بالتأكيد مستقبل المنافسة”.

وعبر رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن سعادته الغامرة والتزامه التام بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم هذا العرس الكروي العالمي بالمغرب وإسبانيا والبرتغال

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