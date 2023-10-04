” المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين درهم

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن 21 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2448 آخرون بجروح، إصابات 85 منهم بليغة، في 1778 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2023 .

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، بالإضافة إلى عدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و805 مخالفات، وإنجاز 7 آلاف و93 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 32 ألفا و712 غرامة صُلحية.

وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و83 ألفا و25 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و197 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7093 وثيقة، بينما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 260 مركبة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0