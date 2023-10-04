خطير…إصابة 16مريض بضعف في البصر إثر تلقيهم حقنا بمستشفى 20 غشت

هبة بريس _ الرباط

بينما الحديث يسترسل حول إصابة 16 مريض بالعمي ؛ اختارت إدارة مستشفى 20 غشت1953 بالدار البيضاء الإعلان عن فتح تحقيق طبي وإداري لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث

وأعلنت الإدارة “تعرض بعض المواطنين الذين يتابعون علاجهم بمصلحة طب العيون بمستشفى 20 غشت 1953، لمضاعفات ناتجة عن تلقيهم حقنا موضعية على مستوى العين”.

وقالت إدارة مستشفى 20 غشت 1953 إنها ارتأت تقديم توضيحات للرأي العام “تفاعلا مع ما يروج بشأن تعرض بعض المواطنين الذين يتابعون علاجهم بمصلحة طب العيون بمستشفى 20 غشت 1953، لمضاعفات ناتجة عن تلقيهم حقنا موضعية على مستوى العين، وهي طريقة لإعطاء الأدوية ضمن العين عبر الحقن بإبرة رفيعة للدواء المعتمد على عقار “بيفاسيزوماب””

وأضافت أن ” الأمر يتعلق ب 16 مريضا يعانون من أمراض شبكية العين مع ضعف البصر تتم متابعتهم على مستوى مصلحة طب العيون بالمستشفى، تلقوا حقنة داخل الجسم الزجاجي المعروفة اختصارا ب(IVT)، بتاريخ 19 شتنبر 2023، وذلك وفقا للمعايير المتبعة في مثل هذه العلاجات”.

وأشارت إلى أنه في اليوم التالي الموافق لـ20 شتنبر 2023 ” ظهرت على اثنين منهم أعراض احمرار وألم في العين مع نقص في البصر، حيث قام الفريق الطبي باستدعاء جميع المرضى الذين تلقوا الحقنة في 19 شتنبر 2023 وتم إدخالهم للمستشفى ووضعهم تحت المراقبة الطبية ومنحهم العلاجات اللازمة”.

وأضافت أن نتائج المراقبة الطبية أظهرت أن “جميع المرضى ظهرت عليهم علامات تحسن ملحوظ بعد تلقيهم العلاج، حيث غادر خمسة منهم المستشفى بعد استكمال علاجهم، فيما لا يزال الآخرون في المستشفى لتلقي مزيد من العلاج تحت مراقبة طبية يشرف عليها أطباء متخصصون وسيغادرون المستشفى بعد استكمال العلاج خلال الأيام المقبلة”.

وشددت إدارة المستشفى على أنه وفقًا للتوصيات الصادرة عن جميع الجمعيات الطبية الوطنية والعالمية لأمراض العيون” يلجأ أطباء العيون بالمستشفى منذ سنوات إلى استعمال حقن داخل العين لعلاج أمراض شبكية العين المسببة لضعف البصر”.

واعتبرت أن تلك “الحقن تشكل قفزة نوعية في علاج أمراض شبكية العين ويتم استعمالها في كل مراكز طب العيون عبر العالم بغية ابطاء تدهور النظر عند المرضى

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