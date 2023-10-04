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وزارة الصحة : لم يتم تسجيل أي انتشار استثنائي لبق الفراش

2023-10-04 / 20:31
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، عدم تسجيل، إلى حدود اليوم، أي انتشار استثنائي لحشرة “بق الفراش” على مستوى التراب الوطني.

وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي، أنها اتخذت كافة التدابير الملائمة للحد من خطر انتشار وتسرب هذه الحشرة إلى التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين.

وفضلا عن تشديد المراقبة الصحية عبر الحدود، وتتبع الوضع الصحي والبيئي في المناطق المعنية بانتشار حشرة بق الفراش، يضيف البلاغ، وضعت الوزارة رهن إشارة المواطنات والمواطنين مجموعة من التوصيات والنصائح الخاصة بالسفر الدولي والتي يمكن الاطلاع عليها عبر بوابتها الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الرصد القائم على الأحداث تأهبت للكشف المبكر عن أي حادث صحي غير عادي.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة كافة المواطنين والمواطنات إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تنتشر عادة مع مثل هذه الإنذارات الصحية، وعدم المبالغة في تقدير المخاطر الصحية التي قد يسببها دخول هذه الحشرات إلى التراب الوطني.

وإذ تطمئن الوزارة عموم المواطنات والمواطنين، فإنها تدعوهم أيضا إلى تجنب اقتناء الأفرشة والأثاث والملابس المستعملة القادمة من البلدان التي ثبت فيها انتشار كبير لبق الفراش، مؤكدة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام وإخباره بكل مستجد في حينه.

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