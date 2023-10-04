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عبد الرزاق مقري

عبد الرزاق مقري..الجزائريين والمغاربة أشقاء وما يجمعهم أكثر مما يفرقهم

2023-10-04 / 20:28
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هبة بريس _ الرباط

قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية والأمين العام لمنتدى كوالالمبور عبد الرزاق مقري؛ إن النخب الحاكمة في المغرب والجزائر تحمل مسؤولية تعمق الخلاف الذي أفضى إلى قطع العلاقات

وأضاف عبد الرزاق مقري إن الجزائريين والمغاربة أشقاء، وما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم، وهم تقريبا شعب واحد بتاريخهم وثقافتهم ولغتهم وانتماءاتهم المذهبية”، لافتا إلى أن “الخلاف القائم طال كثيرا وكان من الممكن تجنبه أو دفعه إلى المستويات الأدنى”

وتحدث السياسي الجزائري عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في أواخر العام المقبل، معتبرا أن طرح اسمه منافسا في السباق الانتخابي أمر طبيعي وغير مستغرب في حال وقع.

قال ذلك في حوار صحفي مصور لعربي 21

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‫4 تعليقات

  1. لا يجمعنا بكم اي تاريخ انتم من العثمانيين ومن بلدكم يهجمون وباجدادكم يحاربون لكن هيهات من المغاربة

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  2. لا اتفق معه فهو لا يحرئ على قول الحقيقة ! ليست النخب المغربية بل الحزائرية هي المعتدي وكان عليهم ان يردوا الأراضي المسلوبة والتي ورثوها عن فرنسا الى المغرب لا أن يطمعوا إلى تمزيق المغرب من صحرائه الجنوبية !!

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  3. والله ما نتيق كلام القراقبة الملاعين عندهوم حقد دفين على المغرب والمغاربة يمشي يعاود لراسو راه فايتليه سبنا وعاود هاذ الكرغولي

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  4. الله انجينا منكم
    نقطة واحدة تفرقنا إلى يوم الدين هي الصحراء المغربية وما أنتم أقبح شعب في العالم.
    تدرسون ابناءكم الحقد والكراهية.
    سؤال ان جاوبت عليه فأنت في بلد ديموقراطي
    من أقصى اسبانيا في قطر؟

    1

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