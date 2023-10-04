“إنفانتينو” عن كأس العالم 2030 ..رسالة عظيمة للسلام والتسامح

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أن مجلسه اتفق بالإجماع على اعتماد الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة مونديال 2030.

وتعليقا على ذلك قال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في تصريح تضمنه بلاغ نشره موقع فيفا “قارتان، أفريقيا وأوروبا، اتحدتا ليس فقط في الاحتفال بكرة القدم ولكن أيضا في توفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد. يا لها من رسالة عظيمة للسلام والتسامح والشمول”

وسبق للمغرب أن خسر سباق احتضان نهائيات كأس العالم 5 مرات، إذ تقدم بطلب استضافة الحدث الكروي في أعوام 1994 و1998 و2006 و2010، ثم خسر عام 2018 أمام الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتنظيم نهائيات عام 2026.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0