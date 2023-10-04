“إنفانتينو” عن كأس العالم 2030 ..رسالة عظيمة للسلام والتسامح
هبة بريس _ رياضة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أن مجلسه اتفق بالإجماع على اعتماد الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة مونديال 2030.
وتعليقا على ذلك قال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في تصريح تضمنه بلاغ نشره موقع فيفا “قارتان، أفريقيا وأوروبا، اتحدتا ليس فقط في الاحتفال بكرة القدم ولكن أيضا في توفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد. يا لها من رسالة عظيمة للسلام والتسامح والشمول”
وسبق للمغرب أن خسر سباق احتضان نهائيات كأس العالم 5 مرات، إذ تقدم بطلب استضافة الحدث الكروي في أعوام 1994 و1998 و2006 و2010، ثم خسر عام 2018 أمام الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتنظيم نهائيات عام 2026.
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10 تعليقات
لله الحمد المغرب فاز بتنظيم كأس العالم 2030 ..
ألف مبروك للمملكة المغربية الشريفة بشرف هذا التنظيم نتمنى أنه إلى جانب الاشعاع في الشأن الرياضي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي وكذلك على مستوى البنيات التحتية أن يكون هناك اهتمام بالجانب الاجتماعي للمواطن المغربي اللذي يستحق الافضل و كذلك نناشد من كل مواطن مغربي غيور يتمتع بروح المواطنة و يعتز بالهوية الوطنية ..
مبروك علينا هذا التنظيم لكاس العالم رفقة إسبانيا والبرتغال..
الف مبروك لبلدنا المغرب وان شاء الله مونديال استثنائي للمغرب ..
مغربي وأفتخر مبروك علينا والقادم أحلى ان شاء الله تعالى..
حدث تاريخي اعتبار المملكة تاني بلد عربي يستضيف كأس العالم بعد دولة قطر وسيكون لهذا الحدث إشعاع إقتصادي وثقافي وسياحي على المملكة إضافتا إلى المكانة التي ستحظى بها في المنتظم الدولي ..
الف مبروك للمملكة المغربية يجب الاهتمام بكرة القدم وتطوير جميع الملاعب لأن جل المدن المغربية أصبحت معروفة عالميا..
نتمنى أن تكون بداية الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وليس الاهتمام بالبنيات الكروية فقط ..
نجاح الكرة المغربية وصلت العالمية بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..