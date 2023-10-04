وجدة .. توقيف عشريني متورط بتزوير الأوراق المالية

2023-10-04 / 18:25
0
هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، من توقيف موظف عمومي يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة وجدة، وهو في حالة تلبس بعرض مجموعة من الأوراق المالية المزيفة للتداول، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على مجموعة من الأوراق المالية الوطنية المزيفة من فئة 200 درهم.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه من حجز مبلغ مالي قدره 9120 درهما يتكون من 61 ورقة مالية وطنية مزيفة من فئات 20 و100 و200 درهما، ومبلغ مالي قدره 765 أورو من أوراق مالية يشتبه في كونها مزيفة، علاوة على حاسوب محمول وهاتف نقال ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية تحمل آثارا رقمية لهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خطير…إصابة 16مريض بضعف في البصر إثر تلقيهم حقنا بمستشفى 20 غشت

خطير…إصابة 16مريض بضعف في البصر إثر تلقيهم حقنا بمستشفى…

2023-10-04 / 21:08
Photo of وزارة الصحة : لم يتم تسجيل أي انتشار استثنائي لبق الفراش

وزارة الصحة : لم يتم تسجيل أي انتشار استثنائي…

2023-10-04 / 20:31
Photo of أيت الطالب…المغرب وكوت ديفوار نموذج لتعاون جنوب- جنوب

أيت الطالب…المغرب وكوت ديفوار نموذج لتعاون جنوب- جنوب

2023-10-04 / 18:43
Photo of بوريطة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

بوريطة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

2023-10-04 / 17:22
Photo of لجنة برلمانية تصادق على قانون “شراء العقوبة السجنية”

لجنة برلمانية تصادق على قانون “شراء العقوبة السجنية”

2023-10-04 / 17:18
Photo of ترويج مخدر “البوفا” يجر 3 أشخاص للاعتقال بسطات

ترويج مخدر “البوفا” يجر 3 أشخاص للاعتقال بسطات

2023-10-04 / 17:01
Photo of مونديال 2030..الأرجنتين والباراغواي والأورغواي تقيم مقابلاتها الأولى على أراضيها

مونديال 2030..الأرجنتين والباراغواي والأورغواي تقيم مقابلاتها الأولى على أراضيها

2023-10-04 / 16:33
Photo of تصنيف تايمز: جامعة فاس تحتل الرتبة الأولى وطنيا

تصنيف تايمز: جامعة فاس تحتل الرتبة الأولى وطنيا

2023-10-04 / 16:27
Photo of اولاد التايمة : الدرك يشن حملة على تجار المخدرات بمحيط المدارس

اولاد التايمة : الدرك يشن حملة على تجار المخدرات…

2023-10-04 / 15:36
Photo of علامة تشوير وعشق النخلة.. ومقولة “الرُّبْطة زُغْبية”

علامة تشوير وعشق النخلة.. ومقولة “الرُّبْطة زُغْبية”

2023-10-04 / 15:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق