وجدة .. توقيف عشريني متورط بتزوير الأوراق المالية

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، من توقيف موظف عمومي يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة وجدة، وهو في حالة تلبس بعرض مجموعة من الأوراق المالية المزيفة للتداول، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على مجموعة من الأوراق المالية الوطنية المزيفة من فئة 200 درهم.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه من حجز مبلغ مالي قدره 9120 درهما يتكون من 61 ورقة مالية وطنية مزيفة من فئات 20 و100 و200 درهما، ومبلغ مالي قدره 765 أورو من أوراق مالية يشتبه في كونها مزيفة، علاوة على حاسوب محمول وهاتف نقال ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية تحمل آثارا رقمية لهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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