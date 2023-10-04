ترامب: هدفي العودة لرئاسة البلاد وليس رئاسة مجلس النواب

2023-10-04 / 17:55
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هبة بريس - وكالات

أوضح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه ليس لديه أي طموحات لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب على العودة للبيت الأبيض، وانه مستعد للمساعدة على انتخاب رئيس للمجلس.

جاء تصريح ترامب بعدما رشح ثلاثة أعضاء على الأقل في الكونغرس الأمريكي رئيس البلاد سابقا ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، الذي أصبح شاغرا يوم أمس الثلاثاء بعد الإطاحة بكيفن مكارثي.

وقال ترامب على هامش جلسة للنظر في دعوى مدنية ضده في محكمة بنيويورك: “إذا كان بإمكاني المساعدة في العملية (الانتخابية)، فسأفعل ذلك. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم القيام بعمل جيد كرئيس (لمجلس النواب). أنا أركز على رئاسة (البيت الأبيض)”.

وبعد عزل مكارثي، قام أعضاء الكونغرس بتأجيل جلسة المجلس لانتخاب رئيس جديد حتى الأسبوع المقبل.

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‫11 تعليقات

  1. سيعود ترامب لرئاسة الولاية المتحدة الأمريكية. .هو الذي سينهي هذه المسرحية التي يعيشها العالم. كونوا على يقين.

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  4. ترامب شخصية كاريزمة و جرأة لأنه كبر في عائلة تعتمد في الأساس على إدارة المشاريع و لغة الأرقام..

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  9. احسن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ رجل واقعى و سياسي حكيم اصدر مرسوم رئاسي يعترف بالصحراء المغربية..

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  11. دونالد ترانب هو الرئيس الأمريكي الذي أعطى الصورة الصادقة لرئاسة هذه الدولة المتغطرس قادتها بحيث لم يكن منافقا..

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