بوريطة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر بالرباط، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، توفيق بن فوزان الربيعة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية.

وأشاد بوريطة، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الوطيدة التي تجمع المملكتين الشقيقتين وما يحذوهما من إرادة مشتركة لتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وأخيه خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤازرا بالأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

كما نوه بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين السلطات المعنية في البلدين الشقيقين، وخاصة في ما يتعلق بتسهيل مناسك الحج والعمرة بالنسبة للمواطنين المغاربة، مثمنا، في هذا الصدد، خدمة ” طريق مكة” التي شملت المغرب منذ السنة الماضية؛ وهي المبادرة التي أطلقتها السلطات السعودية لخدمة ضيوف الرحمان، باعتبارها أحد برامج “رؤية السعودية 2030”.

من جانبه، أكد الوزير السعودي على اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة والتعاون الراسخة القائمة مع المملكة المغربية والرغبة المشتركة لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

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