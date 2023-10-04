لجنة برلمانية تصادق على قانون “شراء العقوبة السجنية”
هبة بريس - الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على قانون شراء العقوبة السجنية، التي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة.
وحظي القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن “شراء أيام السجن” سيستفيد منها المعني بالأمر مرة واحدة وبشرط قبول الطرف الآخر.
وأضاف الوزير، أن القيمة المالية سيحددها القاضي حسب الإمكانيات المادية ااشخص المدان، مشيرا الى أنها ستتراوح بين 100 و2000 درهما لليوم الواحد.
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7 تعليقات
رأي الخاص .المغرب في خطر يقررون وكان الشعب لا وجود له.
القوانين التي أصبحت تناقش وتطبق في البرلمان عوض إيجاد حل لمشاكل المواطنين.
الشلاهبية تيوجدو باش انهبو الاموال الشعب و اشريو الحرية و اتمتعو بالاموال المسروقة و هد الحكومة الفاشلة اللي غير تتنهب من جيوب المواطن و الصندوق المقاصة و صندوق الكوارث و الصندوق المغرب الاخضر و الدعم للفقراء وووو الله اعطيهم العذاب في الدنيا عم القريب .
يعني أن المجرم سيقتل ويسرق ويهتك العرض ويعلم يقينا انه سيخرج من السجن لأنه يملك اموالا.
لعنة الله عليك يا وهبي إلى يوم الدين
لالا غير كيضحكو واحسرتاه إنتهت ما يسمى بالعدالة وبسرعة البرق تمت المصادقة و هاراك لفراجة بدل تشديد العقوبات هاهم يحولونها إلى تجارة حسبنا الله و نعم الوكيل السلام عليكم
غير مقبول لان اصحاب المال سيشترونكل الاطراف حتى القاضي بنفسه مادام ولا مسيوالمهم الحبة دايرةوالاثرياءسيقدمون على مالاعينرات ولاادن سمعت العاقة كاينة والحبة والبارود موجود شري واعاود شري سيصير السجن منتخصص الفقراء والطبقة المتوسطةالا من اجبر على بيع ممتلكاتهوما ادخره لمستقبله ومستقبل الابناء شعارنا افسدووخلصوا مزيان ومريضنا ماعندو باس والو باس.
مبروك أبناء الوزراء والمسؤولين والشفارة.الله تعالى قادر ينعلك أيها الوزير وقادر عليكم جميعا. ولكن الله يهديكم. مصيبة