ترويج مخدر “البوفا” يجر 3 أشخاص للاعتقال بسطات

2023-10-04 / 17:01
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون مع مصالح الأمن بمدينة سطات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و38 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية خصوصا مخدر “البوفا”.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية بمدينة الكارة التي تبعد بحوالي 40 كيلومتر عن مدينة برشيد، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة متلبسين بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية لفائدة أربعة من مستعملي ومتعاطي مخدر “البوفا”.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز 77 جرعة من مخدر البوفا و29 غرام من الكوكايين، وكيلوغرامين ونصف من صفائح مخدر الشيرا، فضلا عن حجز 230 قرص طبي مخدر و150 كيلوغرام من أوراق الكيف و136 وحدة من مادة اللصاق المستعمل في التخدير، علاوة على حجز 30 لتر من مسكر “ماء الحياة” و865 قنينة من الجعة و106 لتر من المشروبات الكحولية.

كما أسفرت عمليات التفتيش أيضا عن حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وموازين إلكترونية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، بمن فيهم المروجين والمستهلكين، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.

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