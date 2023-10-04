مونديال 2030..الأرجنتين والباراغواي والأورغواي تقيم مقابلاتها الأولى على أراضيها

2023-10-04 / 16:33
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هبة بريس

أعلن الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فيمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.”

وفي سياق متصل، أعلن أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن كلا من الأرجنتين والباراغواي والاورغواي ستلعب مبارياتها الاولى على أراضيها لتزامن موعد هذه النسخة مع مرور 100 سنة على الحدث.

و وقال رئيس “الكونميبول” في تغريدة على تويتر : “أمريكا الجنوبية، المكان الذي بدأ فيه كل شيء، ستكون مرة أخرى مسرحًا لافتتاح كأس العالم في عام 2030”

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