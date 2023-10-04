الملك: ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال مرشح وحيد لاستضافة مونديال 2030

2023-10-04 / 16:06
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هبة بريس

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.”

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‫7 تعليقات

  1. هنيئا للشعب المغربي, لملكنا ولكل من سهر على هذا الملف الذي رفع رؤوس المغاربة.
    على ما يبدو, الثلاث المقابلات الاولى ستقام في الارجنتين, الباراغواي والاوروغواي وباقي المقابلات ستقام في كل من لمغرب,اسبانيا والبرتغال.

    1

  6. والله كضحكوا على الشعب ،فب الحقيقة كضحكوا على راسكم ، منظمتوش حتى ممرات الراجلين بقاتليكم كأس العالم .
    دولة متخلفة حتى النخاع

    1

  7. حتى هده كولسة ورشاوي ونفود المغرب داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، جيران السوء بلعوا ألسنتهم وأصابهم الصمم، فليطعنوا ادن في مصداقية FIFA على غرار ما فعلوه بخصوص CAF الله ينعل للي ما يحشم.

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