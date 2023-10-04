عودة زياش وغياب حمد الله.. هذه لائحة “الأسود” لمبارتي كوت ديفوار وليبيريا

2023-10-04 / 14:45
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هبة بريس

وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 26 لاعبا تحسبا للمباراتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية أمام كل من منتخبي كوت ديفوار في 14 أكتوبر 2023 لقاء ودي وليبيريا في 17 أكتوبر 2023 بأكادير “تصفيات كأس إفريقيا للأمم”.

وفيما يلي لائحة لاعبي المنتخب الوطني الذين تم توجيه الدعوة إليهم:

حراسة المرمى:
ياسين بونو – منير الكجوي – المهدي بنعبيد.

الدفاع:
أشرف حكيمي – أيوب العملود – عبد الكبير عبقار – نايف أكرد – غانم سايس – يونس عبد الحميد – نصير مزراوي – يحيى عطية الله.

وسط الميدان:
سليم أملاح – إسماعيل صيباري – أمير ريشاردسون – أسامة العزوزي – سفيان أمرابط – عزالدين أوناحي – بلال الخنوس.

الهجوم:
حكيم زياش – أمين عدلي – أيوب الكعبي – يوسف النصيري – طارق تيسودالي – إبراهيم صلاح – أمين حارث – عبد الصمد الزلزولي.

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‫10 تعليقات

  3. المغرب أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل لنصف نهائي كأس العالم نتمنى ان يفعلها في كأس إفريقيا..

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