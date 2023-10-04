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انقطاعات الماء بسطات..مكتب onep لم يلتزم بنص البلاغ

2023-10-04 / 14:01
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق تداعيات الانقطاعات المتكررة للماء الشروب، أعلن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسطات في بلاغ له في وقت سابق، عن توقف الأنبوب القديم الذي يغذي مدينة سطات والمراكز التابعة لها بالمياه الصالحة للشرب.

وأضاف بلاغ المكتب حينها، أنه ونظرًا لأعمال استبدال الأجزاء الخاصة في حالة متدهورة من التفريغ على إمداد ‏DN 600 القديم في BP، فسيتم إيقاف الإمداد المعني اعتبارًا من يوم الثلاثاء 03/10/2023 من الساعة 6:00 مساءً حتى الأربعاء 04 /10/2023 الساعة 8:00 صباحاً، لكن المسجل اليوم، وهو ولحد كتابة هذه الاسطر لازالت العديد من الأحياء السكنية بسطات تعاني العطش، ومواطنوها تائهون حاملين معهم قاروراتهم وبراميلهم البلاستيكية بحثا عن المكان في أحياء أخرى ظلت خدمات الماء مستمرة بها.

عدم التزام المكتب المذكور بالجدولة الزمنية لإعادة خدمات الماء، جعل الساكنة تستنكر الوضع، حيث عبرت عن تذمرها في اتصالات متواصلة مع هبة بريس لمعرفة الأسباب.

هبة بريس، وفي إطار مساهمتها في معالجة هذا الوضع، ربطت اتصالا هاتفيا مع المسؤول الأول عن المكتب، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.

فهل سيتحرك مسؤولو المكتب الوطني الوصي على القطاع لمعالجة كافة الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع لضمان تزويد المواطنين والمرافق العمومية بهذه المادة الحيوية؟ أسئلة وأخرى باتت على لسان كافة المهتمين ونشطاء التواصل الاجتماعي لعلها تجد آذانا صاغية تغني الناس عن السؤال.

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