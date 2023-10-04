طنجة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز حوالي 3.5 كلغ من مخدر الكوكايين

2023-10-04 / 13:16
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، من حجز ستة غيلوغرامات و233 غراما من مخدر الكوكايين.

وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من ضبط هذه الشحنة من مخدر الكوكايين بحوزة ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات الصلبة، وهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وشخص آخر من ذوي السوابق القضائية وزوجته.

وقد مكنت عملية التفتيش كذلك من حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية وآخر بالعملة الأوروبية، فضلا عن ثلاث سيارات ودراجتين ناريتين ودراجة مائية وموازين كهربائية وسلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة وطنيا ودوليا.

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