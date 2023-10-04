اولاد التايمة : الدرك يشن حملة على تجار المخدرات بمحيط المدارس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشنت مصالح الدرك بالمركز الترابي بأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت، حملة تمشيطية ضد تجار المخدرات، خصوصا بمحيط المدارس.

وقد أسفرت العملية الأولى عن توقيف المسمى “اميش” وحجز حوالي 30 كلغ من المخدرات، و 100 لتر من مسكر ماء الحياة بمنطقة البويرة.

كما اسفرت العملية الثانية عن توقيف المسمى “ولد العطار” بالقرب من مؤسسة تعليمية بالجماعة الترابية إسن، وهو مبحوث عنه وطنيا بخصوص تجارىة المخدرات.

وقالت مصادر مطلعة للجريدة، أن الملقب ” العلوة” مطلق النار بأحد أحياء اولاد التايمة، خلال الأشهر الماضية، والمبحوث عنه وطنيا، لازال ينشط تجارته للمخدرات وعصابته، وأضافت مصادرنا أن الاخير يختبأ بأحد المنازل وسط اولاد التايمة

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