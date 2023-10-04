إيطاليا.. قطار يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قت.يلا

2023-10-04 / 12:56
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

لفظ مهاجر مغربي 30 سنة أنفاسه الأخيرة، تحت عجلات قطار حوّل جثته إلى أشلاء، في مشهد مروع.

وأفادت مصادر جيدة الإطلاع أن المهاجر المغربي توفي بعدما دهسه قطار بين محطتي فيدالينغو وتريفيليو شمال إيطاليا .

ووفق المصدر ذاته فقد تحولت جثة الشاب، الذي لقي مصرعه على الفور، إلى أشلاء،حيث لم ينتبه السائق إلا بعد فوات الأوان، رغم ضغطه على الفرامل لتوقيف القطار.

وقد حلت بمكان الفاجعة، بحسب المصادر ذاتها، فرق الإنقاذ وعناصر الشرطة فور إبلاغها بالحادث المروع.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للواقعة الصادمة. وفي المقابل، أشارت نفس المصادر ، إلى أن الشاب المغربي كان يعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، وفي انتظار نتائج تشريح الجثة، تستمر التحريات لمعرفة الدوافع التي جعلته يستلقي بين خطي السكك الحديدية.

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