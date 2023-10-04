بعد تغوُّلها بالشارع العام.. الرصاص يُطارد الكلاب الضالة بسطات

2023-10-04 / 12:51
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محمد منفلوطي_هـبة بريس

بعد تغوُّلِها بالشارع العام وبمختلف الأحياء السكنية بمدينة سطات، أطلقت الجهات المعنية حملة لمطاردة الكلاب الضالة بالرصاص الحي، حيث أسفرت الحصيلة الأولية عن القضاء على مايقارب132 كلبا ضالا.

العملية التي لقيت استحسانا من قبل الجمهور السطاتي الذي عانت تركيبته المجتمعية من تداعيات ظاهرة الكلاب الضالة على أمنهم الصحي والبيئي وسلامتهم الجسدية، ( عملية)شاركت فيها لجنة مختلطة مكونة من المجلس الجماعي والسلطات المحلية وإحدى جمعيات القنص، تروم حسب منظميها الحد من مخاطر هذه الآفة التي انتشرت بشكل مخيف بالمدينة.

وفي سياق متصل بموضوع الكلاب، برزت ظاهرة أخرى أخطر من سابقتها، تلك المتعلقة بظاهرة التباهي بالكلاب الشرسة من مختلف الالوان والأشكال والأصناف، من قبل بعض المراهقين وحتى من قبل بعض أصحاب السوابق القضائية، الذين يستعرضون ذلك بمعظم الشوارع والأزقة وأمام الثانويات والاعداديات، دون حسيب ولارقيب، ومن المراهقين من باتوا يطلقون عناء كلابهم الشرسة لإخافة المارة لإضفاء نوع من الفرجة بنكهة ” التباهي والتفطاح ” لإثارة الأنظار.

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