وفاة موقوف كان في ضيافة أمن تطوان

2023-10-04 / 12:05
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هبة بريس

علم لدى ولاية أمن تطوان أن شخصا كان موضوعا رهن إشارة بحث قضائي بمفوضية الشرطة بمارتيل، قد وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، خلال نقله على متن سيارة الإسعاف نحو المستشفى.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، كان المشتبه فيه يخضع لتدبير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في قضية سرقة تحت حالة التخدير، حيث تم نقله في المرة الأولى للمستشفى للتحقق من حالته الصحية وإرجاعه لمكان الإيداع، قبل أن يتم نقله مرة ثانية للمستشفى حيث وافته المنية.

وقد تم إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. علاش مخاوعاش فالمستشفى هنا كاين تقصير من طرف الطقم تلطبي بالدرجة الاولى واهمال من طرف الضابطة القضائية لي كان خصهم يخليواه فالمستشفى

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