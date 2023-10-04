وفاة موقوف كان في ضيافة أمن تطوان

2023-10-04 / 12:05
0
هبة بريس

علم لدى ولاية أمن تطوان أن شخصا كان موضوعا رهن إشارة بحث قضائي بمفوضية الشرطة بمارتيل، قد وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، خلال نقله على متن سيارة الإسعاف نحو المستشفى.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، كان المشتبه فيه يخضع لتدبير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في قضية سرقة تحت حالة التخدير، حيث تم نقله في المرة الأولى للمستشفى للتحقق من حالته الصحية وإرجاعه لمكان الإيداع، قبل أن يتم نقله مرة ثانية للمستشفى حيث وافته المنية.

وقد تم إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اولاد التايمة : الدرك يشن حملة على تجار المخدرات بمحيط المدارس

اولاد التايمة : الدرك يشن حملة على تجار المخدرات…

2023-10-04 / 15:36
Photo of علامة تشوير وعشق النخلة.. ومقولة “الرُّبْطة زُغْبية”

علامة تشوير وعشق النخلة.. ومقولة “الرُّبْطة زُغْبية”

2023-10-04 / 15:30
Photo of تزوير وثائق فيزا “شنغن” يجر 8 أشخاص للاعتقال

تزوير وثائق فيزا “شنغن” يجر 8 أشخاص للاعتقال

2023-10-04 / 15:15
Photo of الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تستدعي موظفين ورؤساء بجماعة فاس ومقاولين

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تستدعي موظفين ورؤساء بجماعة فاس…

2023-10-04 / 14:14
Photo of انقطاعات الماء بسطات..مكتب onep لم يلتزم بنص البلاغ

انقطاعات الماء بسطات..مكتب onep لم يلتزم بنص البلاغ

2023-10-04 / 14:01
Photo of طنجة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز حوالي 3.5 كلغ من مخدر الكوكايين

طنجة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز حوالي 3.5 كلغ من…

2023-10-04 / 13:16
Photo of بعد تغوُّلها بالشارع العام.. الرصاص يُطارد الكلاب الضالة بسطات

بعد تغوُّلها بالشارع العام.. الرصاص يُطارد الكلاب الضالة بسطات

2023-10-04 / 12:51
Photo of محامي لهبة بريس: ” اللجنة الله يكون في عونها فهي مُحاطة بالنطق الملكي” فيديو”

محامي لهبة بريس: ” اللجنة الله يكون في عونها…

2023-10-04 / 11:49
Photo of المغربي عبدالجبار المنيرة ضمن لجنة “نوبل” للطب

المغربي عبدالجبار المنيرة ضمن لجنة “نوبل” للطب

2023-10-04 / 11:21
Photo of صديقي يدشن مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم الرشيدية

صديقي يدشن مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم الرشيدية

2023-10-04 / 10:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق