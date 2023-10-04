العصب المسيرة للبطولات الكروية المغربية تعقد جموعها العامة يوم السبت

2023-10-04 / 12:24
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية عن عقد الجموع العامة لمختلف العصب المسيرة للبذولات الكروية ببلادنا نهاية هذا الأسبوع.

و حسب بلاغ نشرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فالأمر يتعلق بكل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية و العصبة الوطنية لكرة القدم هواة و العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة.

هاته الجموع العامة وفق ذات البلاغ ستعقد يوم السبت 2 دجنبر 2023 بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا.

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