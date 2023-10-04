تفاصيل بناء مركب رياضي كبير بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء الذي توجد على رأسه العمدة نبيلة الرميلي دورة أكتوبر العادية في جلستين أولاهما هذا الخميس لدراسة عدد من المشاريع و منها مركب رياضي كبير بمنطقة عين سبع.
و حسب جدول أعمال الدورة، ستتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 91299/س في ملكية ورثة “ف.ف” ومن معها المشار إلى أسمائهم في شهادة الملكية مساحتها 10035مترا مربعا من أجل إنجاز ملعب كبير للرياضة مرموز له ب sp06 بمقاطعة عين السبع.
كما سيتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 7102/P2 مساحتها 1802 مترا مربعا من أجل إنجاز ملعب صغير للرياضة مرموز له ب sp07 بمقاطعة عين السبع.
و سيتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسمين العقاريين عدد 120693/س ملك الدولة الخاص و 120694/س مساحتها 64070 مترا مربعا من أجل إنجاز مركب للرياضة مرموز له ب sp11 بمقاطعة عين السبع.
فضلا على ذلك، سيتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسمين العقاريين عدد 44381/س في ملكية شركة عقارية و21408/س مساحتها 49933 مترا مربعا من أجل إنجاز قاعة omni sport مرموز له ب sp13 بمقاطعة عين السبع.
و أخيرا سيتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسمين العقاريين عدد 14514/س في ملكية الشركة المغربية للتدبير والدراسة و GRP1 مساحتها 7782 مترا مربعا من أجل إنجاز ملعب كبير للرياضة مرموز له ب sp14 بمقاطعة عين السبع.
3 تعليقات
تبارك الله
نريد بناء هذا الملعب الكبير ينافس الملاعب الدولية في أوربا. ملعب الذي سنفتخر به. المال موجود. خاص الا الإخلاص في العمل.
تريدون بناء ملاعب على اراضي منزوعة من اهلها لم افهم شئ