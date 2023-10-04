تفاصيل بناء مركب رياضي كبير بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء الذي توجد على رأسه العمدة نبيلة الرميلي دورة أكتوبر العادية في جلستين أولاهما هذا الخميس لدراسة عدد من المشاريع و منها مركب رياضي كبير بمنطقة عين سبع.

و حسب جدول أعمال الدورة، ستتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 91299/س في ملكية ورثة “ف.ف” ومن معها المشار إلى أسمائهم في شهادة الملكية مساحتها 10035مترا مربعا من أجل إنجاز ملعب كبير للرياضة مرموز له ب sp06 بمقاطعة عين السبع.

كما سيتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 7102/P2 مساحتها 1802 مترا مربعا من أجل إنجاز ملعب صغير للرياضة مرموز له ب sp07 بمقاطعة عين السبع.

و سيتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسمين العقاريين عدد 120693/س ملك الدولة الخاص و 120694/س مساحتها 64070 مترا مربعا من أجل إنجاز مركب للرياضة مرموز له ب sp11 بمقاطعة عين السبع.

فضلا على ذلك، سيتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسمين العقاريين عدد 44381/س في ملكية شركة عقارية و21408/س مساحتها 49933 مترا مربعا من أجل إنجاز قاعة omni sport مرموز له ب sp13 بمقاطعة عين السبع.

و أخيرا سيتم الدراسة والتصويت على نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسمين العقاريين عدد 14514/س في ملكية الشركة المغربية للتدبير والدراسة و GRP1 مساحتها 7782 مترا مربعا من أجل إنجاز ملعب كبير للرياضة مرموز له ب sp14 بمقاطعة عين السبع.

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