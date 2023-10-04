المغربي عبدالجبار المنيرة ضمن لجنة “نوبل” للطب

2023-10-04 / 11:21
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هبة بريس

اختير المغربي عبدالجبار المنيرة، أستاذ الأعصاب في معهد “كارولينسكا” السويدي، ضمن لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للطب.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم اختيار أول عربي في اللجنة المسؤولة عن تقييم الترشيحات واختيار الفائزين الأكثر استحقاقا في مجال الطب.

وفي هذا الصدد، أعرب المنيرة عن فخره كونه أول عربي في اللجنة، وقال: “من المهم التأكيد على أن العضوية في هذه اللجنة تقتصر على الأساتذة المنتسبين إلى معهد كارولينسكا الطبي، كما يتم انتخاب الأعضاء تبعاً لإنجازاتهم البحثية البارزة ومساهماتهم”، “ولهذا أنا فخور بكوني أول عربي يتم انتخابه في هذه اللجنة”.

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