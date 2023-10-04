مطاردة سائقة سيارة لـ”لص” تنتهي بحادثة سير مميتة بمراكش
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء 03 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة سرقة بالخطف نتج عنها حادثة سير بخسائر مادية وبشرية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى ارتكاب سائق دراجة نارية لسرقة بالخطف استهدفت الحقيبة اليدوية لسائقة سيارة خفيفة كانت تسير على مستوى الطريق المداري في اتجاه منطقة المحاميد بمراكش، والتي حاولت بدورها تعقب المشتبه فيه ففقدت السيطرة على السيارة، التي انقلبت بعد أن صدمت المعني بالأمر وبائعا متجولا رفقة ابنه القاصر كانا في قارعة الطريق.
وقد أسفرت هذه الحادثة عن تعرض سائقة السيارة ووالدتها والمشتبه فيه والطفل القاصر لجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وهي نفس المؤسسة الصحية التي نقل إليها الضحية الرابع الذي يعمل بائعا متجولا، والذي وافته المنية فور وصوله لقسم المستعجلات.
وتتواصل حاليا الأبحاث التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي تشمل استغلال جميع مسارات البحث الميدانية والتقنية، فضلا عن تحصيل إفادات كافة الشهود، وذلك قصد تحديد ظروف وملابسات هذه القضية بشكل دقيقة وشامل.
12 تعليقات
حتى تتوقع الواقعة عاد تتنوض المصالح الامنية اي هي الدوريات ودورها اين هي الصقور اصحاب الدرجات النارية اين هي اصحاب البدلة المدنية المفتشين اين السلطات العمومية الشيوخ المقدمين اين هي الاستخبارات لاحول ولاقوة إلابالله العظيم كل مايقع في هذا البلاد من الاجرام والسرقة سببه فساد المسؤولين الذين لايراعون مصالح المواطنين وهمهم هو مصلحتهم
بالفعل أصحاب الدراجات النارية يرتكبون جرائم في الطريق مما يسببون في حوادث السير ويذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء المفسدين والمجرمين حسبنا الله ونعم الوكيل.
أصحاب الدراجات النارية يرتكبون جرائم في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم وهاهي النتيجة التي تسبب فيها في ايصابة هذه السيدة السائقة وامها بايصابات بالغة الخطورة اللهم اشفيهم شفاءا عاجلا..
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليه بالاعدام بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
اللص هو المسؤول عن هذه الحادثة المؤلمة والمحزنة التي تسببت في إصابة السيدة وامها بايصابات بالغة الخطورة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الحكومة وضع حلا لمكافحة هؤلاء اللصوص الذين اصبحوا يشكلون خطر على المواطنين في كل أنحاء المملكة المغربية وخاصة في مدينة فاس كثر أصحاب الدراجات النارية الذين يستعملون الدرجات النارية من أجل السرقة والاجرام وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
أصحاب الدراجات النارية اصبحوا يشكلون فوضى في الطرقات ولا أحد يحرك ساكنا ويستعملونها كوسيلة للسرقة وهذا شكل خطر على المواطنين..
أصبحنا نعيش في خوف ورعب من طرف أصحاب الدراجات النارية التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في المغرب ولا سيما في الشوارع والازقة والأحياء السكنية وأين هي المراقبة الأمنية للحد من هذه الظاهرة التي يعيشها المجتمع المغربي كل يوم …؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا اللص الذي كان يلاحق هذه السيدة السائقة وامها التي تسبب في إصابتها وامها بايصابات بالغة الخطورة كما تسبب في وفاة بائع متجول لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالاعدام بدون رحمة ولا شفقة..
لقد تسبب هذآ اللص من خسائر بشرية ومادية لهذا نطالب من السلطات القضائية ان تشدد عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة..
التشديد عليه باقصى عوقبة ممكنة بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هم الآباء عدم تربيتهم تجاه ابنائهم…
شرطة مراكش كسولة و يبدو أن تركيزها منصب حول السياحة فقط. والباقي لهلا يقلب