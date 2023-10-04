تقوية وتأمين تزويد الرشيدية وتافيلالت بالماء الشروب

2023-10-04 / 10:09
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هبة بريس

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرا، في استغلال الشطر الأول من مشروع تقوية وتأمين تزويد مدينة الرشيدية ومنطقة تافيلالت بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من المياه السطحية لسد الحسن الداخل.

وذكر بلاغ للمكتب، أن هذا الشروع في الاستغلال (19 غشت 2023) يهم تقوية وتأمين تزويد مدينة الرشيدية والمراكز المرتبطة خصوصاً أرفود ومولاي علي الشريف والجرف وأوفوس والمناطق القروية بوادي زيز وسهل تافيلالت، لفائدة ساكنة تقدر ب 300 ألف نسمة.

وأبرز أن هذا المشروع سيمكن من تقوية وتأمين تزويد هذه المنطقة بالماء الشروب بعد التراجع المسجل في صبيب الأثقاب المائية المستعملة والتي كانت تعد المصدر الوحيد للتزود بالماء الصالح للشرب على مستوى هذه المنطقة، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف التي تعرفها المملكة.

وبحسب المصدر ذاته، يهم الشطر الأول من هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 17 مليون درهم، والممول من طرف جهة درعة تافيلالت في إطار اتفاقية الإجراءات الاستعجالية والمهيكلة للتزويد بالماء الصالح للشرب لجهة درعة تافيلالت، بناء محطة ضخ عائمة بصبيب 250 لتر في الثانية على مستوى حقينة سد الحسن الداخل وإنشاء محطة معالجة مكونة من 7 مصاف تحت الضغط وتركيب معدات هيدروميكانيكية.

وخلص البلاغ إلى أن مشروع تقوية وتأمين تزويد مدينة الرشيدية ومنطقة تافيلالت بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من المياه السطحية لسد الحسن الداخل سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

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