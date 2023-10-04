مالك إنتر ميامي: وعدت ميسي بتوديع جماهير برشلونة

هبة بريس - وكالات

حرص خورخي ماس، أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأمريكي، على الحديث عن تجربة التعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف الماضي، مؤكدا تقديمه وعدا للنجم الأرجنتيني بمنحه فرصة لتوديع جماهير برشلونة بشكل لائق.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان، ولكن بعد عامين انضم إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، رغم ارتباطه بالعودة إلى النادي الكتالوني.

وقال ماس في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، الثلاثاء: “وعدت ميسي ببذل أقصى جهد في السنوات المقبلة، ليحظى بفرصة وداع جماهيره في برشلونة، قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى هناك، أو نخوض مباراة ودية مع البلوغرانا”.

وأضاف: “لقد طمحت دائما للتعاقد مع ميسي، كل شخص كان يقول لي إنني مجنون، لأنني كنت أفكر في قدومه إلى إنتر ميامي”.

وأردف: “ليس هناك أفضل من أن يأتي أفضل لاعب في العالم إلى ميامي، حيث يمكنه الاستمتاع بوقته مع زوجته وأطفاله”.

وأشار: “في 2019، نظمت اجتماعا مع خورخي، والد ميسي، وشرحت له أنا وديفيد بيكهام خلال 3 ساعات، مشروع ميامي، وقلت له ابنك سيحصل على فرصة لإنشاء إرث جديد لأنه سيتمكن من تغيير كرة القدم في أمريكا، وهذا يحدث عبر فرص قليلة”.

وأبرز: “أبقيت التواصل مع خورخي ميسي بشكل مستمر، استغرق الأمر 4 سنوات ونصف لإقناع ليونيل بالانضمام لفريقنا، ولم أفقد الأمل، وكنت واثقا من قدوم ميسي”.

واستطرد: “انتظرنا إلى ما بعد كأس العالم 2022، في يناير أو فبراير، لكن في النهاية تمكنا من التعاقد معه في الصيف، بعد نهاية عقده، ولم أفقد الثقة أبدًا”.

واختتم: “كنت أشعر بالخطر من المنطقة العربية، رحيل ميسي عن برشلونة لم يعجبه، كان يفكر في العودة، كانت أشهر صعبة ومكثفة للغاية، وفي النهاية نجحنا في ضمه”.

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