رئيس “النواب الأمريكي” المؤقت يطرد بيلوسي من “الكابيتول”

2023-10-04 / 09:34
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هبة بريس - وكالات

أمهل القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت باتريك ماكهنري، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي حتى اليوم الأربعاء، لإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول.

وبحسب صحيفة “بوليتيكو”، جاء في الأمر الذي أرسل بالبريد الإلكتروني إلى مكتب بيلوسي: “يرجى إخلاء المكان، ستتم إعادة فتح الغرفة”.

ومن جهتها، أعربت بيلوسي عن أسفها، منتقدةً في بيان عملية الإخلاء بأنها “خروج حاد عن التقاليد”.

وقالت: “للأسف، لأنني في كاليفورنيا للحداد على فقدان صديقتي العزيزة ديان فينشتاين وتأبينها، فأنا غير قادرة على استعادة متعلقاتي في هذا الوقت”.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

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