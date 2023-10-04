الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي تعرض لحادث سير خلال عمله
قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية في الرتبة لموظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، والذي كان ضحية حادثة سير بجروح بليغة أثناء مزاولته لمهامه النظامية.
وتأتي هذه الترقية الاستثنائية تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتجسيدا كذلك لمبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الشرطة الذين يتعرضون لإصابات أو مخاطر أثناء اضطلاعهم بمهامهم النبيلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
وتنفيذا لهذا القرار، تمت ترقية الشرطي المصاب بجروح بليغة إلى رتبة ضابط أمن، تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، واعترافا كذلك بما برهن عنه من نكران للذات أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بفرقة دراجيي الشرطة.
وتجسد هذه الترقية التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مدى العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لموظفيها، كما أنها تؤشر على التقدير البالغ للتضحيات الجسيمة التي ما فتئ يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني لخدمة قضايا وطنهم وضمان سلامة مواطنيهم.
14 تعليقات
السيد عبد اللطيف حموشي نعم المسؤول جزاه الله خيرا على المبادرة الحسنة التي ترفع من معنويات موظف الشرطة..
بالشفاء العاجل للشرطي المصاب والشكر الجزيل للسيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني..
بادرة حسنة ونسأل الله ان يشفي الشرطي المصاب ويرجعه لابنائه وأهله..
السيد حموشي رجل المواقف والمبادرات الإنسانية والجود والكرم..
أمننا فخرنا تحياتي لكم جميعا . اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا..
كل الشكر و التقدير للسيد المدير العام عبد الطيف حموشي على أخلاقه الحميدة إتجاه هذا الشرطي وتحفيزه..
تحية لرجال الشرطة ولكل الأجهزة الأمنية الساهرين على حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم ..
بالشفاء العاجل إن شاء الله لهذا الشرطي.
الحموشي رجل المرحلة ..
بادرة طيبة من السيد حموشي عبد اللطيف عن عنايته الفائقة لرجال الأمن .فاللهم اشفي رجل الأمن المصاب ..
عبد اللطيف الحموشي الرجل المناسب في المكان المناسب وفقه الله..
عناية. اية عناية وموظف الشرطة يعاني الويلات في هذه الادارة. هذا فقط مجرد تغطية الشمس بالغربال. اذا كانت هناك عناية لماذا لا يتم توفير مكان لائق للموظفين الذين تم نقلهم إلى مدينة مراكش لتأمين الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين الذين تم تكديسهم في تكنة GMIMo دون مراعاة لادنى شرط من شروط الراحة واحترام حقوق الانسان
الله يهديكم ، واش الدولة اللي كترقي الوفيات والناس المعطوبة هي دولة
هل تعلمون ان الحموشي لا يستطيع السفر إلى فرنسا ؟ لانه ان دخل فرنسا سيتم اعتقاله
تحية احترام للسيد الحموشي الذي ابان ويبين دائما على نبله واهتمامه اتجاه موظفيه عند تعرضهم لسوء خلال عملهم المضني خلافا لوزير التعليم الذي لا يعير اي اهتمام لا للاحياء ولا للاموات من موظفيه الذي قضوا حتفهم باعالي الجبال والفيافي بسبب الزلزال الذي عرفه اقليم الحوز .لكن شتان بين رجل واخر
هل الحموشي يستطيع الدخول لفرنسا !!؟،،
ابحثوا جيدا ، ستعلمون انه لا يستطيع ، لان له قضايا في المحاكم الفرنسية ،قضايا قد تؤدي به إلى السجن مدا الحياة