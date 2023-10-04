الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي تعرض لحادث سير خلال عمله

هبة بريس

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية في الرتبة لموظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، والذي كان ضحية حادثة سير بجروح بليغة أثناء مزاولته لمهامه النظامية.

وتأتي هذه الترقية الاستثنائية تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتجسيدا كذلك لمبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الشرطة الذين يتعرضون لإصابات أو مخاطر أثناء اضطلاعهم بمهامهم النبيلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

وتنفيذا لهذا القرار، تمت ترقية الشرطي المصاب بجروح بليغة إلى رتبة ضابط أمن، تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، واعترافا كذلك بما برهن عنه من نكران للذات أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بفرقة دراجيي الشرطة.

وتجسد هذه الترقية التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مدى العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لموظفيها، كما أنها تؤشر على التقدير البالغ للتضحيات الجسيمة التي ما فتئ يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني لخدمة قضايا وطنهم وضمان سلامة مواطنيهم.

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