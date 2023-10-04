طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا بالأقاليم الجنوبية وبالسهول الشمالية والوسطى.
كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، وسحب منخفضة مرفوقة بكثل ضبابية ستهم السهول الشمالية والوسطى، وسواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.
و ستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الاطلس، فيما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، مع تناثر غبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، مابين 09 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 28 درجة بالمناطق الوسطى و بالاقاليم الجنوبية، بينما ستكون ما بين 15 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة .
أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف محليا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
10 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم نسألك العفو والعافية للجميع في الدنيا والآخرة..
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