إيطاليا ..قت__ لى في حادث سقوط حافلة من على جسر بالبندقية

هبة بريس _ وكالات

أسفر حادث سقوط حافلة، يوم الثلاثاء، من على جسر في مدينة البندقية عن مصرع 21 شخصا على الأقل، وفقا للسلطات المحلية.

وأوضحت البلدية أن عدد القتلى “يصل حاليا إلى 21 قتيلا و15 جريحا وبعض المفقودين”، مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العثور على عدة جثث”.

وقال رجال الإطفاء “إنه تدخل معقد للغاية”، حيث “اشتعلت النيران” في الحافلة بعد سقوطها من جسر يمتد على طول خط سكة حديدية بين ميستري ومارجيرا، وهما مدينتان تابعتان لبلدية البندقية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة انحرفت عن الطريق على جسر “فيمبا” ثم اخترقت حاجز الحماية قبل أن تسقط.

وتعطلت حركة القطارات بين محطة ميستري وسانتا لوسيا في البندقية. ويتواجد رجال الإطفاء والعديد من سيارات الإسعاف في الموقع.

وقامت هيئة الصحة المحلية في البندقية بتفعيل بروتوكول “حالات الطوارئ الكبرى” الذي ينص على توفر جميع غرف الطوارئ في المستشفيات.

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