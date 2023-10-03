السيارات الجديدة بالمغرب .. تراجع المبيعات

2023-10-03 / 22:40
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هبة بريس _ الرباط

أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 11
7.375 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,92 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
ووفق الإحصائيات الشهرية الصادرة عن الجمعية، فإنه حسب الصنف، عرف عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص تراجعا بنسبة 1,51 في المائة، ليبلغ 106.090 وحدة، بينما بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة 11.285 وحدة (ناقص 14,46 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته، أن علامة “داسيا” هيمنت على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 23,51 في المائة، أي ما يعادل 24.944 وحدة مباعة عند متم شتنبر 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت ما يعادل 16.936 وحدة (أي 15,96 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (11.902 وحدة وبنسبة 11,22 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة “رونو” مبيعات بلغت 2.617 وحدة (أي 23,19 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 1.738 سيارة (أي 15,4 في المائة من حصة السوق) وعلامة “فورد” بما مجموعه 1.428 وحدة (أي 12,65 في المائة من حصة السوق).

وفي صنف السيارات الفاخرة، رفعت علامة “أودي” حجم مبيعاتها بنسبة 8,41 في المائة إلى 3.185 سيارة لتصل إلى 3 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة ” بي إم دبليو (BMW) ” (2.494 وحدة و2,35 في المائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس” (1.901 وحدة و1,79 في المائة من حصة السوق).

ومن جهتها، باعت علامة “بورش” 282 وحدة، بزيادة نسبتها 16,05 في المائة، بينما تراجعت مبيعات علامة “جاغوار” بنسبة 8,08 في المائة إلى 91 سيارة.

وخلال شهر شتنبر فقط، أشارت الجمعية إلى تسجيل انخفاض في المبيعات الإجمالية بنسبة 15,72 في المائة لتبلغ 11.713 وحدة. وفي التفاصيل، سجل صنفا السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة انخفاضا نسبته على التوالي 15,19 في المائة إلى 10.116 وحدة و18,93 في المائة إلى 1.597 وحدة.

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