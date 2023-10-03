“جهة الشرق” تشارك بالملتقى الدولي للتمور بأرفود

هبة بريس _ وجدة

انطلقت اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر الجاري، فعاليات الملتقى الدولي للتمور بالمغرب بمدينة أرفود في نسختها الثانية عشر تحت شعار “الجيل الأخضر : آفاق جديدة لتنمية النخيل و استدامة الواحات” بمشاركة متميزة لجهة الشرق تدل على انخراطها المتواصل من أجل تطوير هذه السلسة.

تتميز مشاركة المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الشرق في هذا الملتقى من خلال تواجده بالجناح المؤسساتي عبر رواق صمم خصيصا من أجل عرض أهداف ومنجزات المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر بالإضافة إلى عرض لمختلف البرامج و المشاريع المنجزة و المبرمجة من أجل ضمان تثمين و استدامة سلسلة التمور كما يعرض الرواق أهم أصناف التمور التي تزخر بها واحات فجيج و عدة منتجات مجالية أخرى.

خلال الفترة ما بين 2020 و 2023 و في إطار مواصلة تنمية سلسلة النخيل كركيزة أساسية لاستراتيجية الجيل الأخضر، تم تعزيز العرض المائي بإقليم فجيج و ذلك عبر ربط حقينة سد الركيزة بقناة جر مياه سد السفيسيف بواحة فجيج ب استثمار إجمالي يقدر ب 51 مليون درهم و الذي من شأنه أن يعزز استدامة واحات فجيج, كما تم تأهيل شبكة الري و تحسين النجاعة المائية باستثمار يقدر ب 10 مليون درهم و ذلك من خلال اصلاح حوالي 1500 متر من الخطارات تهيئة حوالي من 1200 متر من السواقي واصلاح 3 صهاريج لتجميع المياه و تجهيز حوالي 2000 هكتار بنظام الري الموضعي و منح 88,3 مليون درهم كإعانة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وتبلغ المساحة المغروسة بأشجار النخيل بواحات فجيج برسم الموسم الفلاحي 2022-2023 حوالي 2600 هكتار مكونة من 1200 هكتار بالواحة القديمة و 1400 يالواحة الجديدة , كما يبلغ عدد أشجار النخيل ما يفوق 473 360منها 42% مثمرة. يرتقب أن يصل الإنتاج هذا الموسم إلى 7300 طن .

فيما يخص التثمين، يتوفر إقليم فجيج على03 وحدات للتبريد و التلفيف بقدرة استيعابية تقدر ب 1680 طن في السنة، و من أجل عصرنة مسالك تسويق التمور تقوم المديرية الجهوية للفلاحة باقتناء و توزيع معدات تقنية و لوازم للتلفيف و التعبئة لفائدة التعاونيات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تقدم العديد من أشكال الدعم التقني و اللوجستيكي لمواكبة التعاونيات للمشاركة في المعارض المحلية, الجهوية, الوطنية و الدولية من اجل الترويج لمنتجاتها.

كما تتميز جهة الشرق بتعدد أصناف تمورها حيث يطغى عليها صنف العصيان بما يناهز 98000 نخلة و صنف بوفقوس ب 75060 نخلة و صنف بوفقوس غراس ب 18500نخلة و تمور أزيزة بوزيد ب26000 نخلة.

وتعرف هذه الفعالية كذلك، مشاركة فاعلة ل 15 تعاونية فلاحية لإنتاج وتحويل التمور و3 تعاونيات أخرى خاصة بتسويق اهم المنتجات المجالية بالجهة.

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