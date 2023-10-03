فاس.. وفاة رضيعة اختناقا بعدما تركها والدها داخل سيارته

2023-10-03 / 21:39
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ع محياوي _ هبة بريس

خلّفت حادثة وفاة رضيعة ذات 14 أشهر من عمرها اختناقا داخل سيارة بمدينة فاس حالة من الأسى والحزن.

و تعود تفاصل الحادث ، ليوم أمس الإثنين 2 أكتوبر الجاري ، بعدما ترك الأب رضيعته داخل سيارته ليتفاجأ بعد عودته أن رضيعته ماتت اختناقا داخل سيارته الذي كان بصحبتها عقب تركها داخلها بسبب انشغال الأب بأمور مهنية داخل معهد التكوين المهني المتواجد بحي الأدارسة حيث يشتغل

كما أن الحادث المأساوي نبّه أولياء الأمور إلى مخاطر ترك أطفالهم داخل السيارات حتى لو كان ذلك لوقت قصير.

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