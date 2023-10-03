أولاد التايمة : إصابة خمسة أشخاص في حادث سير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب خمسة أشخاص إصابة متفاوتة الخطورة ، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات ، في حادثة سير وقعت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري.

الحادث وقع على مستوى طريق إقليمية بمحاداة حي لݣليتة بمدينة اولاد التايمة إقليم تارودانت ، بعد أن دهست شاحنة لجمع الازبال سيارة خفيفة كان على متنها خمسة أشخاص.

وحضرت المصالح الأمنية إلى مكان الحادث الى جانب الوقاية المدنية لنقل المصابين الى المستشفى، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وقوعه.

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