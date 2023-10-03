مصرع عامل مغربي في حادثة شغل بشمال إيطاليا

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة أن مهاجرا مغربي يعمل بمدينة مورطارا إقليم بافيا شمال إيطاليا تعرض لحادث شغل حيث فقد توازنه وسقط من فوق مبنى شركة وأصيب اصابات خطيرة أدت إلى وفاته على الفور و بعين المكان.

ووفق المصادر ذاتها فالهالك يبلغ من العمر 39 سنة و يدعى قيد حياته” ر ب ” ينحدر من ضواحي اقايغان بإقليم طاطا. وعلى إثر الحادثة المميتة باشرت فرق تقنية تابعة للمصالح الصحية والأمنية التحقيق لكشف حيثيات وقوع الحادثة التي أودت بحياة المهاجر المغربي رغم تدخل فرق الإنقاذ بكل تشكيلاتها .

و تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى المحلي في بافيا لإخضاعها للتشريح الطبي الكفيل، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن وذلك من أجل معرفة أسباب الحقيقية وراء الوفاة بتعليمات من المدعي العام.

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