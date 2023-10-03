خبير ..ارتفاع درجات الحرارة يساعد “بق الفراش” على التكاثر

هبة بريس _ بتصرف

قررت السلطات المغربية تفعيل نظام اليقظة الصحية والبيئية بعد الحديث عن وجود حشرة “البق” على متن باخرة مسافرين وصلت إلى ميناء طنجة المتوسطي من ميناء مارسيليا الفرنسي.

وموازاة مع ذلك أعرب العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية في المغرب عن مخاوفهم من احتمال انتشار “البق”

وحول الموضوع يرى الخبير في السياسات والنظم الصحية المغربي، الطيب حمضي، أن “عودة انتشار بق الفراش عالميا ترجع إلى اكتسابه مقاومة ضد المبيدات البديلة وتطور السفر والرحلات عبر العالم الأمر الذي يساهم في نقل الحشرات بسرعة، بالإضافة إلى التعاطي مع عملية إعادة استعمال وشراء الأشياء القديمة وإدخالها للمنازل”.

وأوضح حمضي أن ” ارتفاع درجات الحرارة يساعد “بق الفراش” على التكاثر بشكل أسرع وبقائه على قيد الحياة لمدة أطول، لافتا إلى أن وجودها وانتشارها غير مرتبط بتاتا بمستوى النظافة أو المعيشة داخل أي أسرة”.

وبشأن التهديد الذي يمكن أن تشكله هذه الحشرة، أكد حمضي أنه يكمن في صعوبة القضاء عليها بصفة نهائية عند دخولها للمنزل، قائلا إنها “عملية ليست سهلة أمام سرعة انتشارها وطرق اختبائها وهي عملية مكلفة ماديا لاسيما إذا تمت الاستعانة بخدمات شركات مختصة في محاربة الحشرات”.

وبشأن تأثيرها على صحة الإنسان، أكد المتحدث ذاته أنها “لا تهدد صحة الإنسان بشكل كبير بعد أن ثبت علميا عدم نقلها للأمراض خاصة الفيروسات والبكتيريا الطفيليات”، لافتا إلى أن تأثير عضتها تنتج عنه حكة وحساسية في الجلد قد تفرز بعض الالتهابات والتقرحات وأن “تأثيرها النفسي أكبر لأنها تتسبب في الهلع والقلق ومشاكل في النوم” _ يقول حمضي لاصوات مغاربية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0