زيت الزيتون بين قرار منع تصديره وثمنه في السوق الداخلي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ويأتي قرار منع تصدير الزيتون وزيت الزيتون، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، و تخفيض سعره بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول.

ومن المتوقع أن يصل سعر اللتر الواحد بعد منعه من التصدير، ما بين 80 الى 90 درهم للتر الواحد في الاسواق .

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