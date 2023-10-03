زيت الزيتون بين قرار منع تصديره وثمنه في السوق الداخلي

2023-10-03 / 20:03
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ع اللطيف بركة : هبة بريس
  • تتجه حكومة أخنوش الى الموافقة على قرار تقدمتا به وزارة الفلاحة والصناعة والتجارة، بخصوص منع تصدير زيت الزيتون الى الخارج
    لمواجهة ارتفاع سعره في السوق الداخلية والتي كان من المتوقع وصول سعره بين 120 و150 درهما للتر الواحد، بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة.

    ويأتي قرار منع تصدير الزيتون وزيت الزيتون، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، و تخفيض سعره بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول.

    ومن المتوقع أن يصل سعر اللتر الواحد بعد منعه من التصدير، ما بين 80 الى 90 درهم للتر الواحد في الاسواق .

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    ‫2 تعليقات

    1. ههه كضحكو على الوقت، راه الى تمنعات من التصدير خاص اهبط الثمن قل من 60 درههم ماشي تكدبو علينا.

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