الرباط تستثني سفير واشنطن من تقديم الإعتماد..أي دلالة ؟

2023-10-03 / 18:51
0
هبة بريس _ عبد الله عياش

استثنى الملك محمد السادس سفير الولايات المتحدة من الاستقبال الخاص بتقديم الاعتماد الرسمي كسفير شأنه شأن السفير الفرنسي الشيء الذي آثار علامة استفهام قوية

واذا كان متوقعا استثناء السفير الفرنسي من الاستقبال الخاص بالسفراء نظرا للبرود الديبلوماسي الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين البلدين فخروج السفير الأمريكي من اللائحة يثير علامات استفهام سيما اذا علمنا أن الملك تسلم أوراق اعتماد 14 سفيرا ينتمون إلى دول منها الدنمارك وروسيا…

متتبعون للشأن السياسي يرون أن عدم تقديم السفير الأمريكي بونيت تالوار أوراق اعتماده للملك محمد السادس يدخل أيضا في إرسال الرباط رسالة إلى الدول الحليفة لتبني موقف واضح اتجاه ملف الصحراء المغربية

وسجل متتبعون أن قلق الرباط قد يكون حاصلا بالفعل بعد بيان الخارجية الأمريكية الصادر في أعقاب مباحثات بين أنتوني بلينكن وناصر بوريطة والذي تضمن مفردات صبت في رافد “التحيز ”

وكان البيان قد تجنب الإشارة إلى السيادة المغربية على الصحراء في تجاوز مبهم لموقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف بهذه السيادة خلال ديسمبر 2020

واذا صح هذا الافتراض فالأكيد ان ذلك يرسخ قوة الرباط ديبلوماسيا و التي أرسى قواعدها وأقام بنيانها جلالة الملك محمد السادس الذي يعمل باسترسال لترسيخ شرعية المؤسسات كي تصبح الإ ختياراتها والتوجهاته والقرارات قوية بقوة الأشياء.

ويستفاد أيضا أن للدبلوماسية المغربية لا يمكن ان تتهاون في ملف الصحراء المغربية أو التغاضي عن أي مساس بها حتى ولو تعلق الأمر بأي بلد كان
.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء المغربية .. قطر تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية .. قطر تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2023-10-03 / 17:30
Photo of الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تؤكد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تؤكد دعمها الكامل لمبادرة الحكم…

2023-10-03 / 15:07
Photo of الملك: مرتاحون للتطور الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وألمانيا

الملك: مرتاحون للتطور الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وألمانيا

2023-10-03 / 13:33
Photo of الملك: “متمنياتنا للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”

الملك: “متمنياتنا للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”

2023-10-03 / 11:55
Photo of مصداقية الجزائر في خبر كان.. بيان رسمي كاذب لتغطية الفشل الديبلوماسي

مصداقية الجزائر في خبر كان.. بيان رسمي كاذب لتغطية…

2023-10-03 / 10:25
Photo of استقبال الملك للسفراء الأجانب …رسالة قوية إلى ماكرون

استقبال الملك للسفراء الأجانب …رسالة قوية إلى ماكرون

2023-10-02 / 21:58
Photo of مزور يدعو إلى خلق التكامل التجاري بين الدول العربية

مزور يدعو إلى خلق التكامل التجاري بين الدول العربية

2023-10-02 / 19:13
Photo of الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب بالقصر الملكي بالرباط

الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب بالقصر الملكي بالرباط

2023-10-02 / 17:12
Photo of المغرب يؤكد استعداده لتقاسم تجربته في مجال تمويل التنمية

المغرب يؤكد استعداده لتقاسم تجربته في مجال تمويل التنمية

2023-10-02 / 15:22
Photo of المغرب يدعم طلب الصومال بخصوص انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية

المغرب يدعم طلب الصومال بخصوص انسحاب قوات بعثة الاتحاد…

2023-10-01 / 18:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق