المغاربة ينفقون 5 ملايير درهم للسفر إلى الخارج في الصيف

هبة بريس _ القسم الإقتصادي

قال مكتب الصرف أن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج ارتفعت بنسبة 39,6 في المائة في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري،

وحسب التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن تلك النفقات قفزت إلى 16,52 مليار درهم في متم غشت الماضي، مقابل 11,83 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرقام فالإنفاق، وصل في فترة الصيف، أي في شهري يوليوز وغشت الماضيين، إلى 4,94 مليار درهم، مقابل 4 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت نفقات السفر في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، المستوى الذي بلغته على مدى 12 شهر من العام الماضي، حيث كانت وصلت إلى 16,27 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020؛ أي أوج جائحة كورونا

وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

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