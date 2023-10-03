برنامج فرصة.. تمويل 5000 حامل مشروع
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن برنامج فرصة قام، في إطار النسخة الثانية، بتمويل ما لا يقل عن 5000 حامل مشروع، ليصل بذلك إلى 50 في المائة من هدفه المسطر لسنة 2023.
وأبرز بلاغ للوزارة أن تحقيق هذا الإنجاز تطلب تعبئة استثنائية خلال كل مرحلة من مراحل البرنامج، وعلى الخصوص مرحلة توقيع العقود التي عرفت تقدما بشهرين ونصف مقارنة مع المخطط التوقعي للبرنامج، إذ تم توقيع 9000 عقد حتى الآن.
وحسب البلاغ فقد أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بتدبير البرنامج الحكومي فرصة، فاطمة الزهراء عمور، أنه “بفضل التعبئة الشاملة لفرق الشركة المغربية للهندسة السياحية وشركائنا، وبفضل التدابير التي وضعناها خلال سنة 2022، تمكنا من التقدم بسرعة أكثر خلال هذه السنة”.
وأضافت “اليوم وصلنا بثبات لتمويل 5000 حامل مشروع، في أفق بلوغ هدفنا المتمثل في تمويل 10000 حامل مشروع مع نهاية 2023”.
ووفق المصدر نفسه فإن برنامج فرصة خلق دينامية كبيرة وسط عالم ريادة الأعمال بالمغرب حيث عبأ البرنامج في نسخته الثانية أزيد من 50 حاضنة مقاولات، ساهمت بفعالية في تكوين ومواكبة حاملي المشاريع، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
ويعمل برنامج فرصة 2023 كذلك بشراكة مع سبع مؤسسات مالية في عملية تمويل شاملة، حيث يتم التركيز على تحفيز حاملي المشاريع وتطوير أفكارهم.
16 تعليقات
وماذا عن الکتیر من هذه المشاریع التی اعلنت افلاسها قبل ان تبدأ المقاولات الصغیره لن تصمد امام الحیتان الکبیره التی اکلت الاخضر والیابس
ماشاءالله
لا أظن هذا حديث صحيح
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
يجب تمويل كل حاملي المشاريع..
فرصة زوينة بزاف شحال من واحد خدم بيها ونفعتو ..
نتمنى أن لا تكون هناك الزبونية والمحسوبية في برنامج فرصة واعطاء فرص التباري ..
يجب خلق صندوق ومؤسسة مالية ذات مصداقية وتابعة للدولة ومستقلة حتى تمول المشاريع بسلام ..
اغلب المقاولات والمشاريع مصيرها الفشل قبل البداية نظرا للمبلغ الهزيل وغالبا لا ينجح ذالك المشروع ..
نتمنى التوفيق للجميع ..
برنامج فرصة جاء من أجل دعم الشباب حامل المشاريع والمقصي من طرف البنوك التمويلية لعدم توفرها على ضمانات ..
نتمنى أن يكون هذا الخبر صادقا..
على الدولة رصد مبالغ مالية مهمة من أجل تمويل مشاريع الشباب ..